А теперь безухий: Для чего расстрелявших людей в "Крокусе" вернули на место теракта

Под конвоем к зданию "Крокуса" привезли террориста Рачабализода Саидакрами*. Для чего?Перед тем, как к "Крокусу" привезли Саидакрами*, следственная группа побывала в квратире, которую Шамсиддин Фаридуни* снимал вместе с пособниками.