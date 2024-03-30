А теперь безухий: Для чего расстрелявших людей в "Крокусе" вернули на место теракта

Под конвоем к зданию "Крокуса" привезли террориста Рачабализода Саидакрами*. Для чего?Перед тем, как к "Крокусу" привезли Саидакрами*, следственная группа побывала в квратире, которую Шамсиддин Фаридуни* снимал вместе с пособниками.
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