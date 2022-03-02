«Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела»

“Дождь” заявила российский сенатор, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова.Политик сообщила, что звонила по телефону в штаб Западного военного округа РФ с предложением договориться о коридоре, по которому можно было бы вывезти убитых.