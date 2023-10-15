Песков: Путин и Си Цзиньпин наверняка побеседуют тет-а-тет в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин и глава китайского государства Си Цзиньпин наверняка смогут найти время для беседы тет-а-тет в ходе предстоящего форума «Один пояс - один путь» в Пекине, куда прилетит российский президент.
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