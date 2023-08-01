Защитите уже пенсионеров от хохломразей!

L

Lyudmila

Неудивительно что наши старики, разозленные и обиженные, таким хамским отношением к себе наших властей, идут и делают то, что они считают справедливым, то бишь мстят за издевательство над собой и на этом играют как раз те, кому только на руку такое положение дел у нас в стране. Так что как говорится старый что малый и обида и у тех и у других всегда чувствуется намного острее потому что постоять за себя уже сил нет, а вот таким образом отомстить властям очень даже можно.