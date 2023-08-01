Уже каждый день просто десятками идут новости типа такой: "В Подольске сегодня вечером пожилые мужчины устроили пожар в здании военкомата на проспекте Ленина.
Защитите уже пенсионеров от хохломразей!
Комментарии
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L
Lyudmila
Неудивительно что наши старики, разозленные и обиженные, таким хамским отношением к себе наших властей, идут и делают то, что они считают справедливым, то бишь мстят за издевательство над собой и на этом играют как раз те, кому только на руку такое положение дел у нас в стране. Так что как говорится старый что малый и обида и у тех и у других всегда чувствуется намного острее потому что постоять за себя уже сил нет, а вот таким образом отомстить властям очень даже можно.
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9 час.
СШ
Светлана Шумилина
Не несите чушь,какие старики 62г.и 45лет это здравомыслящие люди,имеющие в руках современные телефоны,планшеты,ноутбуки,новости не читают и не слушают о мошенниках что ли?Аж бесит до чего тупоголовые.Где-то они такие умные,а тут прям дураки дураками.
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6 час.
ак
александр карабанов
а может они не хотят чтобы их детей и внуков отправляли на войну-а нам как всегда врут
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3 час.
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