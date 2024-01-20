Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

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Комментарии
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Александр Яковлев
Браво!!!
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Александр Яковлев
Без Родины, без флага, без Гимна, без формы - лишь бы попасть...
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Ирина Зиннер
Нельзя позорить форму. Единственный день, когда в форме ходили в кафе - день пограничника. И то все четко помнили, как мы одеты. А у многих и Афган был за плечами и Чечня…
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