Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

Без Родины, без флага, без Гимна, без формы - лишь бы попасть...

Ирина Зиннер

Нельзя позорить форму. Единственный день, когда в форме ходили в кафе - день пограничника. И то все четко помнили, как мы одеты. А у многих и Афган был за плечами и Чечня…