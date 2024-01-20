Компашку СВошников развернули на пороге клуба. Мнения русских разделились из-за одной "неудобной" детали с формой

НАГЛАЯ ПРАВДА Сейчас в социальных сетях быстро распространяется видео, привлекшее к себе широкое внимание пользователей интернета и вызвавшее своим содержанием острую общественную дискуссию.
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