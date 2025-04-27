Пожар в Красноярском крае: огонь охватил 10 жилых домов в Таежном

В Красноярском крае, в поселке Таежное Канского района, произошло возгорание десяти жилых домов. Более 70 пожарных и 16 единиц техники борются с огнем, способствующему быстрому распространению из-за теплой и ветреной погоды.
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