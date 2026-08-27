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Дом кино

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Актёрские байки: Фаина Раневская

Актёрские байки: Фаина Раневская

К 130-летию со дня рождения актрисы! Она стала не только одной из самых знаменитых русских актрис XX века, но и одной из самых цитируемых личностей — её резкие, но очень смешные и меткие, а иногда философские высказывания помнят до сих пор.

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