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Армия России нанесла мощный удар по объектам инфраструктуры портов на Украине

Армия России нанесла мощный удар по объектам инфраструктуры портов на Украине

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре украинских боевиков в Одессе и Черноморске Одесской области.

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