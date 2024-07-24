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ИЗВЕСТИЯ iz

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Культурная неделя: выбор «Известий»

Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино«Манюня: Приключения в Москве» 6+ Фото: пресс-служба START Режиссер: Денис Гуляр. В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей КондратьевВ основе сюжета — история о летнем путешествии Манюни и ее друзей в Москву в 1981 году.

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