«Я не боюсь ваших запретов, моя дочь всё равно будет носить хиджаб в школу»: переехавшая в Москву женщина возмутилась новыми правилами

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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андрей картаев
Сама созналась в незаконном получении гражданства найти лишить гражданства и выслать все просто лишь бы миграционная служба работала
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22 час.
Анастасия Суслова
Заказная вылизанная статейка, для лайков и нашего недовольства. Ну не может быть,чтобы кишлачная девка так грамотно и хитро-мудро выражала свои мысли.Такое ощущение, что небезызвестный провокатор деятель из ДУМ составлял эту мерзкую по сути статейку.
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22 час.
саша пупкин
Домой, домой, домой)))))
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22 час.
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