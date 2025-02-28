«Я не боюсь ваших запретов, моя дочь всё равно будет носить хиджаб в школу»: переехавшая в Москву женщина возмутилась новыми правилами

Сама созналась в незаконном получении гражданства найти лишить гражданства и выслать все просто лишь бы миграционная служба работала

Анастасия Суслова

Заказная вылизанная статейка, для лайков и нашего недовольства. Ну не может быть,чтобы кишлачная девка так грамотно и хитро-мудро выражала свои мысли.Такое ощущение, что небезызвестный провокатор деятель из ДУМ составлял эту мерзкую по сути статейку.