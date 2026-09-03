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Есмантович: «В «Сочи» Андреянов попытается забрать место островного вратаря. Эта ситуация пойдет на пользу ЦСКА»

Есмантович: «В «Сочи» Андреянов попытается забрать место островного вратаря. Эта ситуация пойдет на пользу ЦСКА»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход в «Сочи» голкипера Петра Андреянова.Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал переход в «Сочи» голкипера Петра Андреянова.

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