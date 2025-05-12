В ГД обсудят введение новых дорожных знаков для беспилотного транспорта

При внесении в Госдуму законопроекта об использовании высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) проработают вопрос о специальных знаках или разметке, которые должны появится на российских дорогах в местах, где будут ездить беспилотные автомобили.
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