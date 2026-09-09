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Газета.ру

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В Кремле прошел государственный обед от имени Путина в честь президента Вьетнама

В Кремле прошел государственный обед от имени Путина в честь президента Вьетнама

В Грановитой палате Кремля состоялся государственный обед от имени президента России Владимира Путина в честь Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президента республики То Лама и его жены Нго Фыонг Ли.

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