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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Автомобилист» поместил Ли в список отказов. У форварда 2+1 в 31 матче при «минус 10»

В этом сезоне 32-летний хоккеист провел 31 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».

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