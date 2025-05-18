Александр Беглов поздравил с Международным Днем музеев

И пожелал успехов и вдохновения Отмечая, что этот праздник имеет прямое отношение к Петербургу, как городу, где находятся известнейшие музеи мира, Александр Дмитриевич напомнил, что решение об учреждении праздника было принято на проходившей в Ленинграде и Москве в 1977 году генеральной конференции Международного совета музеев.