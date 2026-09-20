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Иваново

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В Лежневе реализуют масштабный проект благоустройства по президентскому гранту

Более 30 проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Ивановской области победили во Всероссийском конкурсе с 2018 года и получили президентские гранты.

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