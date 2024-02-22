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Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук МОСКВА, 22 фев – РИА Новости.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Этот хитромудрый опять чьими-то руками хочет угольков загрести!И обязательно возглавить хоть что-то...
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16 час.
Юрий Золотарев
НАХН!! Никаких &quot;переворотов&quot;! Разбить эту ССУКУ - Бандеро-УРкаину - на мелкие куски, и пускай эти куски либо подохнут, либо переродятся в НОРМАЛЬНЫЕ человеческие общественные формирования! Нынешнего токсичного бандеровского образования УРкаина на Планете быть не должно!! Сыты им все по горло!
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16 час.
Александр Григоров
Да не будет там ничего наркоша запад устраивает ....а нам от их переворотов не жарко не холодно..А медведчук западник и нам он тоже не нужен  ..Займем всю незалежную и избавим ее от этого недуга  ..
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13 час.

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