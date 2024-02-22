Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук МОСКВА, 22 фев – РИА Новости.
Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук
Комментарии
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Виктор Рыбаков
Этот хитромудрый опять чьими-то руками хочет угольков загрести!И обязательно возглавить хоть что-то...
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16 час.
Юрий Золотарев
НАХН!! Никаких "переворотов"! Разбить эту ССУКУ - Бандеро-УРкаину - на мелкие куски, и пускай эти куски либо подохнут, либо переродятся в НОРМАЛЬНЫЕ человеческие общественные формирования! Нынешнего токсичного бандеровского образования УРкаина на Планете быть не должно!! Сыты им все по горло!
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16 час.
Александр Григоров
Да не будет там ничего наркоша запад устраивает ....а нам от их переворотов не жарко не холодно..А медведчук западник и нам он тоже не нужен ..Займем всю незалежную и избавим ее от этого недуга ..
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13 час.
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