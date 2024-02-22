Переворот на Украине возможен, если его проведут военные, заявил Медведчук

НАХН!! Никаких "переворотов"! Разбить эту ССУКУ - Бандеро-УРкаину - на мелкие куски, и пускай эти куски либо подохнут, либо переродятся в НОРМАЛЬНЫЕ человеческие общественные формирования! Нынешнего токсичного бандеровского образования УРкаина на Планете быть не должно!! Сыты им все по горло!

Александр Григоров

Да не будет там ничего наркоша запад устраивает ....а нам от их переворотов не жарко не холодно..А медведчук западник и нам он тоже не нужен ..Займем всю незалежную и избавим ее от этого недуга ..