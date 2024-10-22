Как распознать скрытую угрозу для сердца: мнение ведущего кардиолога Симона Мацкеплишвили Ольга ВайленкоСовременная медицина располагает множеством инструментов для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.
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