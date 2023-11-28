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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» победил «Бостон» (5:2) и ушел с последнего места на Востоке. У «Блю Джекетс» забили 4 россиянина

«Блю Джекетс» обыграли лидера Атлантического дивизиона в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.  Четыре шайбы команды из пяти забросили россияне – Дмитрий Воронков (4-я в сезоне, стал третьей звездой матча), Иван Проворов (2-я), Егор Чинахов (2-я, стал второй звездой матча с 1+1) и Кирилл Марченко (7-я).

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