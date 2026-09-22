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Минобороны: "Герани" поразили РЛС и РРС в Днепропетровской и Одесской областях

Минобороны: "Герани" поразили РЛС и РРС в Днепропетровской и Одесской областях

Войска Российской Федерации поразили беспилотниками-камикадзе «Герань-4 сикер» три радиолокационные станции и радиорелейную станцию Вооруженных сил Украины в Днепропетровской и Одесской областях республики.

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