К конкурсу на должность мэра Астрахани допущены все шесть кандидатов

Претенденты прямо сейчас презентуют свои программы комплексного развития. В городской думе началось заседание, в рамках которого организован повторный конкурс на должность главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии