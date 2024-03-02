Магнитные возмущения на неделе с 4 марта 2024 года: когда будет самая мощная вспышка на Солнце Ольга ВайленкоНа пороге марта 2024 года мир ожидает несколько магнитных бурь, прогнозирующихся как средней, так и высокой интенсивности, передают журналисты сайта pronedra.