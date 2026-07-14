Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

СМИ узнали о финансовых проблемах клуба Роналду «Аль-Наср»

СМИ узнали о финансовых проблемах клуба Роналду «Аль-Наср»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовыми проблемами. По информации СМИ, несколько футболистов получили неполную зарплату за июнь, но руководство работает над тем, чтобы полностью рассчитаться с ними в ближайшее время .

Вернуться к статье