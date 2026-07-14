СМИ узнали о финансовых проблемах клуба Роналду «Аль-Наср»

Саудовский «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, столкнулся с финансовыми проблемами. По информации СМИ, несколько футболистов получили неполную зарплату за июнь, но руководство работает над тем, чтобы полностью рассчитаться с ними в ближайшее время .
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