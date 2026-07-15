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Терапевт Миронов посоветовал замереть, если в квартиру залетела оса или шершень

Терапевт Миронов посоветовал замереть, если в квартиру залетела оса или шершень

Врач-терапевт Антон Миронов рассказал, как вести себя, если в квартиру залетела оса или шершень. Главное — не паниковать и не совершать резких движений, чтобы не спровоцировать атаку насекомого, написало РИАМО.

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