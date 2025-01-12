Футболисты «Факел Ямала» победили по пенальти команду «Норильск Никель-Д»

«Факел Ямал» продолжил победную серию игр восьмого тура Высшей лиги по футзалу. Выездные матчи прошли в Красноярске, 12 января соперником ямальцев стал дубль «Норильского Никеля», сообщил telegram-канал клуба «огненных» футболистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии