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Царьград

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  • Амара Карпова
    Так и надо этим грязным бабам😂😂🤮🤮их шабашную контору закрыть надо💯Риэлтора отправил...
  • Сергей
    За такие бредни - отрезать ПУБЛИЧНО языки и в ОЧКО ЗАБИВАТЬ БЕЙСБОЛЬНЫМИ битами!!!!А этот регион Рос...
  • Амара Карпова
    🙏🙏🙏Делегация русских...

В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за высказывания об Украине

В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за высказывания об Украине

Работавшая в одной из школ Праги учительница получила условный срок в семь месяцев и трёхлетний запрет на преподавание за озвучивание на уроке литературы в восьмом классе официальной позиции России по украинскому конфликту.

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