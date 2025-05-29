В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за высказывания об Украине

Работавшая в одной из школ Праги учительница получила условный срок в семь месяцев и трёхлетний запрет на преподавание за озвучивание на уроке литературы в восьмом классе официальной позиции России по украинскому конфликту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии