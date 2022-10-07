В Смоленской области дети познакомились с «Автобусом дорожной безопасности» и узнали, о важности использования ремней безопасности

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Смоленской области и сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Починковский» с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма организовали для воспитанников детского сада № 22 п.
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