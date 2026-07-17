Кенозерский национальный парк анонсировал волонтерский лагерь

Кенозерский национальный парк анонсировал первый за долгое время волонтёрский международный проект: с 8 по 15 августа здесь соберутся энтузиасты из стран СНГ для участия в проекте по сохранению природного и культурного наследия.
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