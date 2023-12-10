В России прокомментировали перечисленные Арестовичем сценарии для Украины

Сенатор Карасин призвал Украину задуматься о том, как выйти из кризиса Вместо того чтобы выдвигать множественные варианты развития событий на Украине в 2024 году, Киеву следует думать о том, как выйти из сложившегося кризиса.
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