Зачем пользователи чаще всего обращались к ИИ в новогодние праздники. Исследование Mail

Аналитики Mail выяснили, что в новогодние праздники, с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, пользователи Почты и Облака обращались к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы поздравить близких и составить планы на будущее.
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