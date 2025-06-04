СУ СК возбудил уголовное дело в отношении Кутенёва

В Следственном Управлении СК РФ по Орловской области подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Орловского облсовета – председателя комитета по промышленности и ЖКХ Сергея Кутенёва.
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