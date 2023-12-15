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В Самаре ученые представили тест на определение склонности к депрессии

Исследователи Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии Самарского государственного медицинского университета создали тестирование, которое способно выявить склонность человека к депрессии.

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