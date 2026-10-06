Energy Shock Wipes $264 Billion Off the World's Top Mining Stocks

The world's 50 most valuable mining companies lost $264 billion in market value in September as oil-driven inflation fears pushed bond yields to their highest since 2008 and the Federal Reserve into its first rate hike in three years, dragging gold and the stocks tied to it sharply lower.
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