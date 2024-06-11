Акции Eli Lilly выросли после одобрения препарата от болезни Альцгеймера советниками FDA

Внешние советники при Управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) единогласно одобрили использование экспериментального препарата донанемаб от фармкомпании Eli Lilly для лечения болезни Альцгеймера на ранней стадии.
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