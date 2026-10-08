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Царьград

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Чума - "просим вас ограничить посещение, это опасно": Чиновники сами спровоцировали панику?

Чума - "просим вас ограничить посещение, это опасно": Чиновники сами спровоцировали панику?

Как раздували "чуму" в Иркутске. Стационар – на карантине, на предприятиях – масочный режим, Трамп предлагает помощь.

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