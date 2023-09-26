Учёные назвали пять профессий, приводящих к деменции. В списке – одна из самых распространённых
Норвежские учёные обследовали семь тысяч человек и вычислили пять профессий, приводящих к развитию старческой деменции.
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Норвежским учёным виднее, НО моя свекровь, 1911 года рождения, с 15 лет начала работать на ферме дояркой, ушла на пенсию , с " занимаемой должности" доярки, умирала в здравом уме и твёрдой памяти. Прожила 91 год, умерла вскоре после перелома шейки бедра.
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