Учёные назвали пять профессий, приводящих к деменции. В списке – одна из самых распространённых

Ольга Заварухина

Норвежским учёным виднее, НО моя свекровь, 1911 года рождения, с 15 лет начала работать на ферме дояркой, ушла на пенсию , с " занимаемой должности" доярки, умирала в здравом уме и твёрдой памяти. Прожила 91 год, умерла вскоре после перелома шейки бедра.