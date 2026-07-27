NYT: Белый дом обсуждает три сценария выхода Трампа из иранской ловушки Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три основных варианта дальнейшей политики в отношении Ирана: расшир.
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NYT: Белый дом обсуждает три сценария выхода Трампа из иранской ловушки Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три основных варианта дальнейшей политики в отношении Ирана: расшир.
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