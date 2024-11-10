В ближайшее время Трамп предложит прекратить огонь на Украине, но Польша с этим не согласна – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после общения с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил в эфире «Польского радио» о предполагаемом «плане Трампа» по Украине, Туск предположил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.
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