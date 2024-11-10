Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В ближайшее время Трамп предложит прекратить огонь на Украине, но Польша с этим не согласна – Туск

В ближайшее время Трамп предложит прекратить огонь на Украине, но Польша с этим не согласна – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск после общения с избранным президентом США Дональдом Трампом заявил в эфире «Польского радио» о предполагаемом «плане Трампа» по Украине, Туск предположил, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки.

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Комментарии
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Ирина52
Мало нам Минских соглашений? Опять на те же грабли ?
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14 час.
Анатолий Рябенко
Зуд фашизма пройдёт после смерти фашизма ПОБЕДОЙ России.
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14 час.
Daddy Bo
А гарантами опять немцы с французами впишутся? Или американцы с турками на очереди?
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13 час.

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