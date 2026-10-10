RCC Boxing: Абдуллаев – Агрба, Зырянов победил Магомедова и другие бои

10 октября в Екатеринбурге пройдет турнир RCC Boxing. В главном событии за вакантный временный титул WBA в первом полусреднем весе подерутся Заур Абдуллаев и Харитон Агрба .
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