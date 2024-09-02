В тыловом районе СВО развернута программа подготовки операторов ударных БпЛА 1-й гвардейской танковой армии

Военнослужащие по контракту 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» проходят обучение по управлению БпЛА для сброса боеприпасов на точность, FPV-дронами, а также ведению разведки в условиях ведения противником радиоэлектронной борьбы.