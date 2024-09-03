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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украинские пловцы отказались от совместного фото с белорусом Боким на пьедестале Паралимпиады

2 сентября белорус Игорь Бокий, выступающий в Париже в нейтральном статусе, взял золото на дистанции 50 метров вольным стилем в категории S13 (атлеты с нарушением зрения).

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