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Политический вестник

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"Цирконы" готовят Харьков к освобождению. Россия меняет тактику

"Цирконы" готовят Харьков к освобождению. Россия меняет тактику

Вооружённые силы России продолжают наносить сокрушительные удары с применением гиперзвуковых ракет по тыловым объектам ВСУ, в том числе в Киеве, где, по некоторым данным, в день СБУ было уничтожено одно из подразделений украинских силовиков.

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Комментарии
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Tania Еременко
Долго запрягали, но должны быстро погнать вперед.
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