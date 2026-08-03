Игорю Козьякову предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 7 млн рублей у Константина Цзю

Обвинение и позиция защиты Игорю Козьякову, основателю детского развивающего центра «Катюша», предъявлено обвинение в мошенничестве в связи с хищением 7 млн рублей, которые он получил в долг от бывшего чемпиона мира по боксу Константина Цзю.
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