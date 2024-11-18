SCS Software показала как улучшилось качество ассетов в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simula...

SCS Software показала как улучшилось качество ассетов в Euro Truck Simulator 2 и American Truck SimulatorСтудия SCS Software показала как сильно изменилось качество ассетов для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator за прошедшие годы с момента релиза.
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