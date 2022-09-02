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  • Галина к
    Автор, вы считаете это очень интересной темой отдых какой мандамы? Какая то блогерша..беее... Гнать вас всех на работ...Блиновская с муже...
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    Актуальненько🤦‍♂️Четыре причины пр...

Киркоров исполнил давнюю мечту на отдыхе в Турции. ФОТО

Киркоров исполнил давнюю мечту на отдыхе в Турции. ФОТО

<p>Филипп Киркоров отметил успешный тур по России, исполнив давнее заветное желание.</p> <p>В конце июля в Ялте, отмечая финальный концерт тура по югу России, певец рассказал, что теперь хотел бы отдохнуть и больше времени проводить с детьми.

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