Женщина дважды за 12 лет выиграла в лотерею 100 тысяч долларов

В США женщина стала победительницей лотереи дважды за 12 лет. Об этом пишет UPI. Жительница города Конкорд, штат Вирджиния, Шэрон Годси выиграла 100 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей) в розыгрыше Powerball от 31 марта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии