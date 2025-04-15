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Женщина дважды за 12 лет выиграла в лотерею 100 тысяч долларов

Женщина дважды за 12 лет выиграла в лотерею 100 тысяч долларов

В США женщина стала победительницей лотереи дважды за 12 лет. Об этом пишет UPI. Жительница города Конкорд, штат Вирджиния, Шэрон Годси выиграла 100 тысяч долларов (8,2 миллиона рублей) в розыгрыше Powerball от 31 марта.

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