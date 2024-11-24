Публицист Леонтьев: На Западе начались поросячьи визги и паника от первого применения «Орешника»

Российский публицист Михаил Леонтьев прокомментировал реакцию Запада на боевые испытания новейшего российского ракетного комплекса «Орешник», выразив удовлетворение достигнутым эффектом, сообщает «Военное дело».
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