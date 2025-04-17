В Менделеевске по нацпроекту началось благоустройство пейзажного парка «Камашево»

Фото предоставлено Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В Менделеевске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовали работы по созданию нового пейзажного парка «Камашево».
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