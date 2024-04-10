На астраханских электроподстанциях проверяют защиту от молнии

Астраханские энергетики усиливают безопасность на энергообъектах. Специалисты в связи с началом пожароопасного периода проверяют состояние молниезащитных и заземляющих устройств, состояние бортовых ограждений по периметру трансформаторов, а также системы противопожарной защиты.