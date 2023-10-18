Вот представьте себе, что чувствует Блинкен. Он провел сотни встреч, неделю прожил в самолете. Встречался, подкупал, угрожал и уговаривал арабских лидеров не включаться в войну с Израилем.
Без названия
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Вот представьте себе, что чувствует Блинкен. Он провел сотни встреч, неделю прожил в самолете. Встречался, подкупал, угрожал и уговаривал арабских лидеров не включаться в войну с Израилем.
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